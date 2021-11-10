Співачка згадала, як мама нарядила її на дискотеку.

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, як одного разу збиралася з мамою на шкільну дискотеку. За словами зірки, мама тоді нарядила її в пуховик, шапку і дуже довгий шарф. Такий образ зовсім не сподобався Наді, тому всю дорогу на зупинку вона ридала.

"Коли побачила прогноз погоди на найближчі дні, згадала, як одного разу взимку мама нарядила мене на шкільну дискотеку в пуховик, шапку і дуже-дуже довгий жовтий шарф. Я ж збиралася виходити красивою, нехай і легко одягненою, а тут таке... Загалом, йшла на зупинку і ридала. Але коли тролейбус все не приїжджав, а навколо все замело, я оцінила мамину передбачливість", - розповіла Дорофєєва.

Читайте такожPeople назвав найсексуальнішого чоловіка року (фото)Зараз же зірка рада, що може самостійно підбирати собі зимові образи. До слова, Дорофєєва вважається однією з найстильніших співачок в українському шоу-бізнесі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Наді Дорофєєвій стало погано перед концертом. Зірка потрапила в лікарню з отруєнням.

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Автор: Діана Могилєвич