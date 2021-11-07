Надя Дорофєєва могла отруїтися несвіжим барбекю.

Українська співачка Надя Дорофєєва 6 листопада потрапила в лікарню, через що їй довелося скасувати концерт в Єгипті.

Сьогодні ж на її фан-сторінці в Instagram з'явилася інформація про те, що співачці стало зле через несвіже барбекю. Також засновниця фан-клубу змогла з'ясувати, що сьогодні і Дорофєєва, і вся її команда повернеться до Києва. Концерт в Єгипті не перенесли, а скасували.

Також інформацією поділилася танцівниця Дорофєєвої - Світлана Сакаль. Дівчина попросила не розводити паніку.

"Заспокойтеся! Ви всі мені пишете. Я не можу відповісти. Будь ласка, не розводьте паніку. Все добре", - написала Світлана.

Варто відзначити, що сама співачка поки не вийшла на зв'язок з шанувальниками.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно оголена Дорофєєва опублікувала відео з ліжка зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, здивувавши коханого несподіваними висновками про його зовнішність.

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Автор: Діана Могилєвич