За її словами, він не відповідав за свої слова, тому вони і розлучилися.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Юлія Кавчук поділилася сумною новиною з шанувальниками - вона розлучилася зі своїм хлопцем, бразильським футболістом.

Ще місяць тому, на пост-шоу "Життя після проекту", вона зізналася, що щаслива у стосунках, а зараз, як виявилося, її серце знову вільне.

В інтерв'ю Вікторії Сіроклін Юлія розповіла, що прийняла рішення про розрив з бойфрендом через те, що він не відповідає за свої слова.

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За словами дівчини, вона один раз стерпіла таку поведінку чоловіка, потім другий. Він обіцяв їй, що такого більше не буде, але не дотримав свого слова.

"Я доросла дівчинка, мені 29 років. Я знаю, що мені потрібно в цьому житті. Якщо чоловік двічі не відповів за слова, які він сказав, значить на третій раз він йде. Взагалі, повинен йти після першого, але якщо у тебе добре серце, ти даєш йому другий шанс, якщо він цього не виконує..." - сказала Кавчук.

Юлія Кавчук була учасницею "Холостяка-12"

Юлія з'явилася на першій вечірці з голубцями, якими нагодувала головного героя Алекса Топольського. Він неодноразово говорив, що дівчина весела, життєрадісна, з нею можна про багато що поговорити.

Однак його бентежило, що Кавчук дуже сором'язлива, а з такою людиною, за його словами, він не зможе побудувати стосунки.

Пізніше дівчина розповіла, що Топольський говорив за сценарієм. За її словами, чоловік спеціально заучував текст перед зйомкою епізодів, що говорить про те, що він не показував своїх реальних почуттів - це була гра.

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