Знаменитість показала, як проводить час у колі сім'ї.

Беззмінна ведуча розважальної програми "Світське життя" Катя Осадча через тиждень після народження сина Данила вийшла на роботу. Тричі мама зазначає, що не уявляє свого життя без телебачення, тому їй легко вдається поєднати кар'єру і материнство.

Так, теледіва на своїй особистій сторінці в Instagram показала, як проводить час поза ефіром.

На одному з фото вона позує на веранді власного будинку. Також в кадр потрапив маленький син, який відпочивав у візку.

А на іншому знімку можна помітити зірку без звичного яскравого макіяжу і укладання волосся. Вона постала в простому светрі, але виглядала при цьому чарівно.

Читайте такожПомерла актриса "Службового роману"Зазначимо, Катя Осадча в 2017 році вийшла заміж за продюсера і шоумена Юрія Горбунова. У пари підростають двоє синів. Також у телеведучої є старший син Ілля. Хлопець цього року закінчив престижний ліцей і став студентом американського університету.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча показала свого молодшого брата Володимира. Вона на своїй сторінці в Instagram привітала його з днем народження і опублікувала кілька знімків.

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Автор: Каролина Гайдук