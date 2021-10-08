Беззмінна ведуча "Світського життя" Катя Осадча зворушливо привітала його з днем народження.

Українська телеведуча і колишня модель Катя Осадча, яка нещодавно поповнила ряди багатодітних мам, показала свого молодшого брата Володимира. Вона на своїй сторінці в Instagram привітала його з днем народження і опублікувала кілька знімків.

Наш чемпіон, з днем народження, братик! Нехай підкорюються всі вершини: спортивні і не тільки, - підписала Катя Осадча.

Зірка "Світського життя" більше п'ятнадцяти років працює на телебаченні. Її гострих питань бояться не тільки зірки шоу-бізнесу, а й політики. Знаменитість вважає за краще не давати публічних інтерв'ю і рідко ділиться подробицями життя. Однак цього разу Осадча порадувала шанувальників, показавши красеня-брата.

Читайте також"Я Ніла, плакала": зірка "Жіночого кварталу" розповіла про ДТПСудячи з фото в його мікроблозі, він займається серфінгом і вейкбордингом. Також брат телеведучої багато подорожує. Що стосується його особистого життя, то в Мережі інформації про це немає.

Відзначимо, що, Катя Осадча живе в шлюбі з Юрієм Горбуновим. Вони познайомилися в 2005 році, але тільки через десять років у них зав'язався службовий роман. На сьогоднішній день зоряна пара виховує 4-річного Івана і місячного Данила. Крім того, у Осадчої є 19-річний син Ілля від першого шлюбу з колишнім політиком Олегом Поліщуком.

Нагадаємо, Катя Осадча, яка днями проїхалася з Трускавця до Львова на поліцейському автозаку, вибачилася за цей вчинок. Зазначимо, зірка 1+1 спізнювалася на поїзд, тому їй довелося скористатися послугами поліцейських. В результаті в мережі розгорівся скандал. Багато користувачів соцмереж були незадоволені таким вчинком Осадчої.

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Автор: Каролина Гайдук