Злата Мітчелл продовжує дивувати.

16-річна дочка української телеведучої Ольги Фреймут давно поводиться не як маленька дитина, а як доросла і самостійна особистість.

Правда, цим вона часто ганьбить свою маму, оскільки отримує безліч осудливих коментарів на адресу її відвертого одягу і поведінки. Зараз Злата вразила фанатів своїми відвертими знімками.

Фотографії дівчина виклала в Instagram-акаунті. Судячи з геолокації, відпочиває вона Зараз на мексиканському курорті Кабо Сан Лукас.

Там Мітчелл показала своє недитяче декольте. Судячи з кадрів, на відпочинку вона зі своїми друзями і коханим, жаркими поцілунками з яким здивувала підписників не так давно.

Нагадаємо, 16-річна дочка Ольги Фреймут виставила напоказ пишні груди.

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