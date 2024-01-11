Чоловік відверто написав про це в мережі.

Відомий український телеведучий та шоумен Юрій Горбунов розповів, що він не любить робити разом з синами. Чоловік зробив відповідний допис у своєму інстаграмі, зазначивши, що їхня чоловіча частина родини не полюбляє фотографуватися.

"Ми з моїми хлопцями не надто любимо зйомки, в процесі кожен вередує по-своєму, а ось готовий результат ми полюбляємо переглядати усі разом!" - написав чоловік.

Він також зазначив, що процес знімання завжди ініціює дружина - телеведуча Катерина Осадча. Вона і допомагає йому у кадрі.

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"Я часто можу в неї запитувати: "А що мені робити?" І як приємно отримати відповідь: "Нічого". Тоді я забуваю про камеру і просто насолоджуюся часом з дітьми", - написав Юрій.

Розповів ведучий і про кумедні випадки на фотосесіях з дітьми.

"Мій молодший, Данило, якщо чесно, не завжди налаштований на фотосесії. Тільки прокинувшись, заспаний, він зовсім не розуміє, що від нього хочуть. Але маючи гарний настрій, ми легко вводимо його в атмосферу. Правда, часто отримуємо від нього смішні коментарі про його "хотілки": то йогурт хоче, то ще щось", - додав Горбунов.

Готові світлини завжди викликають позитивні емоції, тому він з часом дякує коханій, що все ж вмовила зловити приємні спогади. Тож телеведучий порадив усім взяти за звичку робити спільні сімейні фотосесії.

Нагадуємо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча одружилися у 2017 році. Згодом у них народилися двоє синів: Іван, якому зараз 6 років та Данило, якому 2 роки. Також у жінки є старший син Ілля від попередніх стосунків. 20-річний хлопець зараз живе та навчається в Америці.

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