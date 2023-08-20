Ведучий зазначив, що стоїть на обліку.

Відомий телеведучий та продюсер Юрій Горбунов чесно розповів, чи піде він на фронт, якщо отримає повістку. В інтерв'ю Аліні Доротюк він зазначив, що не вміє стріляти, проте якщо буде потрібно, то доведеться цьому вчитися.

"Ми ж українці, ми живемо в Україні. Коли прийде такий варіант, що йдуть усі - підуть усі. Я не служив в армії, я ніколи не тримав в руках зброї. Якщо це треба буде зробити, я зроблю, у свої 53 роки, і це треба буде чомусь вчитися", - розповів Горбунов.

За словами ведучого, нині він вважає, що може зробити чимало корисного для військових. Втім, якщо ж усім доведеться іти на фронт, то піде і він.

"Зараз я розумію, що я можу більше зробити для наших військових за межами армії. Допомогти, провести, виступити. Якщо треба буде це робити, це всі будуть робити, тому що ми в таких умовах живемо. Ми живемо у війні і особливих у нас немає", - пояснив артист.

Також Горбунов розповів, що він не проходив якісь курси та не вчився воювати. Він не служив у армії, тому що навчався у театральному університеті. За словами ведучого, тому він зовсім не знає, що потрібно робити військовим.

"Я не проходив підготовчі курси, я стою на обліку, як і всі чоловіки. Підготовчих курсів немає, ну крім військової підготовки ще в радянській школі. Але я не служив, тому що я потрапив у той період, коли в театральному інституті припинили вже брати в армію хлопців, тому так воно все склалося. Тому до цієї справи я ні з якого боку не підходив, я її не знаю. Тому я максимально роблю те, що я вмію, те, що я можу. І поки я корисний - я це роблю. Треба буде по-інакшому - буде по-іншому", - резюмував Горбунов.

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