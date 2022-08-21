Дворічний Олександр впав на асфальт.

Молодший син українського телеведучого Григорія Решетніка отримав травму. Відомо, що діти перед сном вийшли на вулицю зі своїми зірковими батьками. Двоє старших братів вирішили підняти молодшого на руки, але не втримали.

В результаті маленький Сашко впав і отримав травму. Мама малюка Христина Решетнік повідомила, що через подію не змогла подивитися бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа. Вона також показала закривавлену кофту після падіння сина.

На щастя, зараз з хлопчиком все добре.

"Сашуня передає всім привітання з перемогою. А все інше заживе", - додала Христина.

Зазначимо, Григорій Решетнік разом з Христиною Решетнік виховує трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. Наймолодшій дитині всього два роки.

Нагадаємо, раніше Григорій Решетнік розповів, кого глядачі побачать у наступній "Холостячці".

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