Олександра Заріцька вирішила змінити партнера.

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька нещодавно прийняла зірковий челендж і погодилася вийти на паркет нового сезону шоу "Танці з зірками".

Не встигла програма вийти в ефір, як Заріцька вже навела суєту. Зірка вирішила змінити партнера, бо він не вірив у перемогу на шоу з нею.

"У свій час я танцювала з іншим партнером і він був мені дуже близький. Ми добре спілкувалися. І в якийсь момент я прочитала повідомлення: він був не дуже впевнений, що зі мною може протриматися в проекті довго. Моє наступне повідомлення було "Бай". Слава Богу, що це виникло зараз. Я йду туди, щоб у мене був партнер, який за мене вб'є, буде рвати просто всіх і мені говорити: "блін, та ми з тобою виграємо!",- розповіла Заріцька в програмі "Іспит з Машею Єфросиніною".

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Хто візьме участь у нових "Танцях з зірками"

Виклик #танціззіркаміchallenge вже прийняли співачка Джамала, учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи Kazka Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко.

Новим суддею шоу "Танці з зірками" стане українсько-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" і екс-"холостяк" Макс Чмерковський.

Автор: Діана Могилєвич