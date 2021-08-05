Співачка вразила мережу своїми формами та похвалилася відпочинком.

Пишнотіла солістка гурту KAZKA (Олександра Зарицька) відсвяткувала свій день народження та показала апетитні сідниці. Артистка вразила мережу фігурою в обтислих лосинах, для фото вона обрала максимально "соковиту" позу.

Своє фото Зарицька опублікувала в Instagram.

3 серпня співачці виповнилося 29 років, наразі вона влаштувала для себе маленьку відпустку та відпочиває на природі. Солістка гурту не розповідає, де саме вона проводить час, проте охоче ділиться мальовничими кадрами.

На новому фото Зарицька позує біля водоспаду. Вона спокусливо вигнулася перед камерою та повернулася до об'єктива сідницями. Солістка гурту KAZKA має підтягнуті форми і помітно схудла, що помітили фанати.

"Солоденька", "які форми", "ти сексі", "які сіднички, просто вау", - написали у коментарях шанувальники, яких вразила фігура Зарицької.

"Увійшла до нового року. Вдячна тим, хто крокує поряд! Вдячна тим, хто приєднається незабаром! Я не можу дочекатися, аби побачити, куди нас ця дорога приведе. До дня народження я побажала лише одного: щоб усі мої люди були здорові та щасливі. Цілую, обіймаю вас та дякую за привітання! Не ображайтесь, якщо не відповіла. У мене все-таки міні-відпустка", - написала співачка під спокусливим фото.

Вже зовсім скоро солістка гурту KAZKA вийде на паркет танцювального шоу "Танці з зірками".

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Автор: Іван Бойко