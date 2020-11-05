Українські зірки розповіли, як вони ставляться до заборони абортів.

Конституційний суд Польщі практично заборонили робити аборти жінкам. Рішення влади викликало бурю протестів поляків, і зараз ця тема стала однією з найбільш обговорюваних у світі.

У програмі "Зірковий шлях" журналісти запитали різних представників українського шоу-бізнесу про те, яке їхнє ставлення до абортів і чи підтримують вони заборону цієї процедури.

Хто із зірок проти заборони абортів

Українська співачка і модель Камалія висловилася проти заборони. Співачка вважає, що народжувати нещасних і хворих дітей - не вихід з положення. Така ж думка в учасниці групи "НеАнгели" Слави Камінської. Вона вважає, що не можна забороняти робити аборти при патології плода, тому що виховання хворої дитини - величезна відповідальність. Іноді у сімей, на її думку, немає грошей на виховання дитини з патологією.

Актриса Ольга Сумська вважає, що жінка має право розпоряджатися своїм тілом. Іноді жінка не може народжувати за медичними показаннями або потрапляє в несподівані життєві обставини.

Проти заборони висловився і співак Павло Зібров. За його словами, робити або не робити аборт - це особистий вибір жінок. У цивілізованій європейській країні забороняти аборти не допустимо, вважає Зібров.

Балерина і хореограф Катерина Кухар вважає, що заборона абортів призведе до зростання підпільних незаконних операцій.

Співачка Наталія Карпа сказала, що заборона на аборт не зупинить жінку, яка хоче позбутися дитини. Якщо жінка хоче це зробити - вона знайде спосіб, каже співачка.

Хто підтримав рішення польського уряду

Серед зірок, які підтримують заборону на аборти, співак і продюсер Руслан Квінта. Він назвав аборти вбивствами і сказав, що це аморально. Польський законопроект зробить людей більш усвідомленими і допоможе майбутнім сім'ям, вважає він.

Психолог Наталія Холоденко неоднозначної думки про аборти. Особисто вона абсолютно проти абортів. Але є ситуація, коли ненароджена дитина безнадійно хвора або жінка не може народжувати. Тому за будь-яку ціну змушувати жінок народжувати не можна. Будь-які заборони призводять до неконтрольованих наслідків, вважає Наталя.

Ведучий програми "Зірковий шлях" Тимур Мірошниченко проти абортів, тому що дитина в утробі - це вже жива людина. Але заборону абортів на державному рівні він вважає недалекоглядним, оскільки це призведе до появи чорного ринку абортів.

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Автор: Катерина Пулатова