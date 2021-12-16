Алла Пугачова зробила відверте зізнання на одному з російських шоу.

Російська зірка Алла Пугачова і шоумен Максим Галкін взяли участь в шоу, в ході якого Примадонна трепетно звернулася до свого чоловіка.

На опублікованому в мережі відео можна побачити, як Примадонна намагається щось сказати в мікрофон, але її нечутно. Допомогти їй вирішив Галкін, який кілька разів підсував її мікрофон до рота.

Але це зовсім не допомогло Аллі Борисівні висловити свою думку в програмі, а навіть навпаки - вона розгубилася і не змогла сказати ні слова. Потім, дивлячись на чоловіка, вона зазначила, що коли він торкається до неї, вона забуває про все на світі.

Читайте такожУкраїнського шоумена не впустили до Італії: що трапилосьНагадаємо, раніше Максим Галкін жорстко зганьбив Аллу Пугачову в ефірі шоу. Ведуча програми сказала, що чоловіків Примадонни не злічити, на що вона відповіла: "Зараз це зробити легше. Ось останній". Галкін в цей момент розсміявся і сказав: "Дай Бог".

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Автор: Діана Могилєвич