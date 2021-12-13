Максим Галкін і Алла Пугачова взяли участь у програмі.

Російська співачка Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним прийшли на передачу, в якій піднялася тема про її чоловіків.

Ведуча зазначила, що Примадонна багато разів перебувала в офіційному шлюбі з різними чоловіками, а крім цього, у неї були й інші романи.

"Твоїх чоловіків не злічиш. Пальців не вистачить", - сказала ведуча.

Читайте такожКсенія Мішина вперше розповіла, чому розійшлася з Еллертом (відео)На що Примадонна відповіла, що зараз порахувати набагато легше. "Ось, останній", - сказала зірка і вказала пальцем на Максима Галкіна. Але шоумен також не розгубився і жорстко пожартував над своєю дружиною: "Дай Бог".

Примадонну здивував такий коментар Максима Галкіна. Від подиву вона відкрила рот, а потім постаралася прикрити своє обличчя. Також було видно, що їй дуже ніяково.

Алла Пугачова: особисте життя

Примадонна була одружена з цирковим артистом Миколасом Орбакасом, з кінорежисером Олександром Стефановичем, який нещодавно помер, з продюсером Євгеном Болдіним і зі співаком Філліпом Кіркоровим.

Зараз вона перебуває у шлюбі з шоуменом Максимом Галкіним, з яким виховує двійнят від сурогатної матері. Також у неї є дочка від першого шлюбу Крістіна Орбакайте.

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Автор: Діана Могилєвич