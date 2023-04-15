Українські артисти виступили у відомому концертному залі Лондона - Альберт-голі.

У четвер, 13 квітня, український гурт "Океан Ельзи" дав концерт в одному з найзнаменитіших концертних залів світу - Альберт-голі в Лондоні. Захід був присвячений захисникам України. Як можна побачити по знімках, опублікованих в соцмережах, зібрався повний зал, щоб почути музику Вакарчука.

Слід зазначити, що всього Альберт-гол вміщує 9,5 тисяч осіб. Глядачі аплодували стоячи.

"Кожен день, стоячи тут на сцені, або у фан-зоні, або на трибунах, ми з вами повинні пам'ятати, що ми тут для того, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті виграти цю війну", - сказав зі сцени Святослав Вакарчук і виконав пісню "Місто Марії".

Відео дня

Композиція "Місто Марії" вийшла навесні 2022 року. Вона присвячена захисникам Маріуполя, які героїчно обороняли портове місто від наступу окупантів.

"Не тільки Лондон, а весь світ стоячи аплодує вам, українські захисники. З часом буде відео всього концерту, а зараз подивіться, як вітав Royal Albert Hall українських воїнів! Всі пісні, які були присвячені їм, зал слухав аплодуючи стоячи", - сказано в підписі.

Реакція соцмереж

"Дякую за чудовий концерт! Приїжджайте ще!"

"Слава Україні! Слава ЗСУ!"

"Океан Ельзи, ви - прекрасні!"

Нагадаємо, Вакарчук у День українського добровольця записав зворушливе звернення.

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