У цей день 9 років тому був сформувавши перший добровольчий батальйон, який брав участь в АТО (ООС).

В Україні 14 березня - День добровольця. На честь цього український музикант і волонтер Святослав Вакарчук записав відеозвернення. Він подякував усім причетним за боротьбу на благо свободи та незалежності України.

"Ці тисячі хлопців (добровольці, - ред) - наочний приклад того, що держава - це люди. Саме цей принцип ми сьогодні захищаємо перед ворогом. І ми обов'язково переможемо", - сказав Вакарчук у своєму зверненні.

Зазначимо, Святослав Вакарчук зараз активно допомагає військовослужбовцям на фронті. Він часто дає концерти за кордоном - заходи допомагають зібрати кошти для ЗСУ та постраждалих від кривавої політики кремля мирних жителів.

Відео дня

Реакція соцмереж

"З днем наших добровольців, ангелів-охоронців! Безмежна повага тим, хто з початку війни не склав руки і приєднався до підтримки і захисту України"

"Спасибі вам величезне за все, що ви робите для нашої країни. Слава Україні!"

"Добровольці - наші ангели-охоронці!"

"Низький уклін вам!"

Зазначимо, саме 14 березня 2014 року в Україні був сформований перший добровольчий батальйон.

Нагадаємо, Жадан провів благодійний вечір на Манхеттені і розповів, скільки вдалося зібрати для ЗСУ.

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