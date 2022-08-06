Обмеження, які не змінювалися десятками років, знімуть з 2023 року.

Вже з 2023 року учасницями конкурсу "Міс Всесвіт" зможуть бути заміжні дівчата, вагітні та мами. Про це повідомив оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" у своєму Instagram.

Повідомляється, брати участь у кастингу Українки, які чекають або виховують дитину, а також дівчата, які були в шлюбі або перебувають у ньому на момент подачі заявки, зможуть вже з наступного року.

"Ми неймовірно щасливі цим новинам, адже тепер у нас буде можливість вітати в нашій родині "Міс Україна Всесвіт" ще більше цілеспрямованих жінок!", - прокоментували в оргкомітеті.

Зазначимо, скандалів на ґрунті вищезазначених обмежень у конкурсі було дуже багато. Наприклад, в 2018 гору в конкурсі краси "Міс Україна-2018" перемогла Вероніка Дідусенко. Вже на наступний день після перемоги з'ясувалося, що вона приховала від оргкомітету конкурсу своє заміжжя і народження дитини. Її позбавили титулу і відібрали корону. Сама ж Вероніка подала на організаторів до суду. Голова конкурсу краси 2018 Вікторія Кіосе зазначила, що правила єдині для всього світу і не змінювалися вже понад 70 років.

Нагадаємо, Україна просить організаторів "Міс Всесвіт" відсторонити росіянку від конкурсу.

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