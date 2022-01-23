Елізабет Марі Шевальє кілька разів була на побаченнях, але далі одноразових зустрічей її стосунки з чоловіками не заходили.

Американська модель Елізабет Марі Шевальє розповіла, що не може знайти собі хлопця через зовнішність.

Про це повідомляє Mirror.

За словами дівчини, півроку тому вона розлучилася зі своїм коханим. Відтоді вона не може знайти собі хлопця. Звичайно, одноразові побачення траплялися, але далі цього нічого не заходило.

"Мені говорили, що я лякаю хлопців, тому що я висока – мій зріст 178 см, і я красива, і у мене дуже сильний характер. Я насправді дуже мила і любляча, тому, якби вони знайшли час, щоб дізнатися мене краще, вони б це зрозуміли. У мене були побачення, на яких хлопці просто не могли зі мною розмовляти", – розповіла модель.

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