Чоловік вперше заговорив про свою обраницю.

Серце українського ведучого Нікіти Добриніна тепер зайняте. Після розлучення з Дашею Квітковою йому приписували багато романів, проте зараз він офіційно підтвердив нові стосунки.

Спочатку він наголосив, що його обраниця - це не блогерка Чара Хорив.

"У мене немає з Чарою роману. У нас з нею прекрасне дружнє спілкування і мені це приємно. Завжди, з однієї сторони хочеш стосунків, а з іншої - не хочеш", - сказав чоловік в програмі "Люкс ФМ".

Проте ведуча все ж перепитала, хто тоді нова дівчина Добриніна та чим вона займається. Чоловік був небагатослівним.

"Зараз моє серце невільне. Дівчина займається зовсім іншим, відмінним. Я радий, що вона не з моєї, не з публічної сфери", - відповів Нікіта.

Також він додав, що ще не знайомив нову пасію з сином Левом від стосунків з блогеркою Дашою Квітковою.

"Якщо я буду розуміти, що це надсерйозні стосунки, то, звичайно, я з радістю буду знайомити її з Левом. Поки ще не знайомив", - сказав ведучий.

Нагадаємо, раніше Нікіта Добринін розповів про скасування вінчання з екс-дружиною Дашою Квітковою. Священик їм пояснив, що коли пара офіційно вирішила бути не разом, то і їхній шлюб на небі теж вже "не разом".

Вас також можуть зацікавити новини: