Вони мають щасливий вигляд.

Захисник України Михайло Діанов разом з колишньою дружиною Ольгою і дочкою Катериною відзначив свій день народження.

На опублікованих в Instagram знімках видно, як Ольга тримає торт зі свічками, поруч стоїть Катерина, а Михайло задуває свічки.

"Нарешті сім'я разом", - підписав щасливі фото Михайло.

Відео дня

Також він опублікував фото, на якому обіймає екс-дружину і дочку. До такого знімку він додав лаконічний підпис: "Дочка, мама і тато. Обожнюю тих двох..."

Варто відзначити, що Діанов рідко говорить про свою сім'ю. Відомо, що він розлучився зі своєю дружиною більше 12 років тому. Однак, як каже захисник Маріуполя, він досі кохає цю жінку і хоче все повернути. При цьому боїться зробити перший крок, тому що не хоче отримати відмову.

Як відреагували користувачі мережі

"Нехай вам щастить! А дівчата - красуні"

"Така сім'я - сила"

"Слава Богу, що ви разом"

"Сім'я - найцінніший скарб"

"А хто з них мама? Обидві молоді і красиві"

Нагадаємо, раніше Полякова відповіла на чутки про роман із захисником Азовсталі.

Вас також можуть зацікавити новини: