Вона каже, що вони просто дуже хороші друзі.

Співачка Оля Полякова останнім часом часто з'являється на публіці з захисником Азовсталі Михайлом Діановим. Тому не дивно, що пару запідозрили у романі.

Однак, як зізналася Полякова в інтерв'ю Дмитру Гордону, вони з Діановим - просто дуже хороші друзі.

"Ми здружилися з Михайлом Діановим, у нього "роман" з моїм чоловіком Вадіком. Я познайомилася з ним під час співпраці наших благодійних фондів. У нас був великий збір, нам не вистачало грошей і Михайло разом з фондом Ріната Ахметова дали нам два мільйони, і ми поставили протези прекрасним хлопцям", - каже артистка.

Вона додала, що запрошувала захисника України до себе додому. У нього прекрасні стосунки з її чоловіком.

"Відразу у нас з Михайлом зав'язлася дружба, я одразу його запросила додому, і вони з моїм чоловіком подружилися. І він навіть жартував, що з одного полону, потрапив в інший, адже він у нас був два тижні", - відмітила співачка.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова висловилася про від'зд Потапа за кордон.

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