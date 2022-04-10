Тодоренко атакували через мовчання про війну в рідній Україні.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко довго мовчала про війну в Україні. Лише одного разу вона перервала мовчання після новини про вбивство свого екс-коханого в Бучі.

При цьому про трагічну подію повідомив музикант Коля Серга, а не сама Регіна. Така поведінка знаменитості викликає шок у користувачів мережі. Вони не розуміють, як Тодоренко може спокійно жити в Росії, знаючи, що в рідній Одесі від бомбардувань ховаються її батьки.

Так, фоловери вже почали безпосередньо писати Тодоренко. Один з підписників написав їй в дірект: "Здохни, тварюко".

"Як ви думаєте, цей хлопець злий або пише від безсилля?"- задала питання фоловерам Тодоренко і прикріпила скрін листування.

Нагадаємо, раніше Тодоренко відповіла Колі Сергі, який розповів про смерть її екс-коханого в Бучі.

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