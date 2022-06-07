Перша леді зазначила, що не варто ігнорувати повітряну тривогу.

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю ведучій ABC. Під час їхньої розмови пролунала сирена, через що жінки були змушені тікати в укриття.

Перед тим як прозвучала сирена, Зеленська встигла розповісти про те, що у багатьох українців є ілюзія, що в країні безпечно. Тому багато хто ігнорує сирену і не спускаються в укриття.

Хоча насправді не варто нехтувати правилами безпеки, оскільки все ще зберігається загроза ракетних ударів.

"Ви знаєте, дивне почуття буває в Києві, коли ти дивишся, як люди гуляють вулицями і живуть, немов немає війни. Багато хто ігнорує повітряні тривоги. Треба згадувати, що країна у війні. І інші регіони не такі сьогодні безпечні, як Київ" , - сказала Зеленська.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська назвала всього два слова, які мріє почути від чоловіка.

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