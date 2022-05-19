Першу леді закидали компліментами.

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала в Instagram нове фото, на якому постала в стильній біло-блакитній вишиванці.

Також вона нанесла легкий макіяж і розпустила локони. Користувачі мережі закидали Зеленську компліментами. Вони відзначили, що вона - найкраща перша леді.

"Хтось дістає її, дивом вцілілу, з шафи в зруйнованому будинку. А хтось втратив разом з будинком. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось - в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про "вишитий код нації". Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати і про обов'язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі", - написала Зеленська.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська показала, який вигляд має через 2 місяці війни.

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