Вона розповіла їхні історії, чим не залишила байдужим нікого.

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з маленькими українцями, які незважаючи на війну в країні продовжують здійснювати гідні вчинки.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла кілька історій, які нікого не залишили байдужим. Так, Зеленська зустрілася з 7-річною Олександрою Паскаль, яка через війну втратила ногу, але продовжила займатися гімнастикою і брати участь у змаганнях навіть на протезі.

На заході був присутній і 12-річний Костянтин Орєхов. Хлопчик разом з сестрою був у бабусі і дідуся в селищі Велика Димерка, коли в їхній будинок потрапила хвостова частина російської ракети "Ураган". Однак він не злякався і вивів своїх близьких.

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10-річна Нікіта Савичева з Сумщини врятувала з пожежі двох молодших братиків і сестру. А 12-річний Олександр Дем'яненко виніс зі своєї палаючої квартири в Полтаві сестричку.

Соломія Реут з Дніпра, хоча їй всього 7 років, збирає гроші для ЗСУ, граючи в центрі міста на сопілці. А 14–річний Арсен Аджубей з Білої Церкви, незважаючи на діагноз - аутизм, для допомоги захисникам продає свої картини.

"Поки дорослі борються з нападником – наші діти протистоять своїм способом. Не тільки ті, з ким зустрічалася сьогодні – тисячі дітей по всій країні рятують, долають, допомагають... Їм випало занадто багато, але вони демонструють, як можна з цим гідно жити. І вони не діти війни – вони наші діти. І, впевнена, скоро залишать війну позаду тільки як епізод свого довгого і повноцінного життя. І будуть жити переможцями", - написала Зеленська.

Користувачі мережі були зворушені історіями українських дітей-героїв. У коментарях вони написали, що діти вже розуміють більше, ніж дорослі. І, звичайно, відзначили Зеленську. Фоловери написали, що це найкраща перша леді, яка коли-небудь була в Україні.

Нагадаємо, Зеленська змінила зачіску і зачарувала стильним образом на зустрічі з Трюдо.

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