Володимир Зеленський заявив, що Кузьма продовжує жити завдяки тому, що люди продовжують слухати його пісні і цінують його творчість.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родиною покійного музиканта Андрія Кузьменка (Скрябін) - батьком Віктором, мамою Ольгою, вдовою Світланою Бабійчук та донькою Марією-Барбарою.

Як повідомили в прес-службі Офісу президента, Зеленський передав сім'ї артиста орден Держави і підкреслив, що Андрій Кузьменко досі живий завдяки легендарним пісням.

"Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості", – сказав глава держави.

Натомість Віктор Кузьменко висловив вдячність президентові за пам'ять про Андрія.

"Дякую вам за добру пам'ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров’я та наснаги у вашій державницькій роботі", – поділився батько артиста.

Орден Держави вручається Героєві України за надзвичайні трудові досягнення. Ще 17 серпня 2020 року, у день народження співака, Володимир Зеленський посмертно присвоїв музикантові та лідеру гурту "Скрябін" звання Героя України. Тоді президент наголосив, що ми завжди будемо пам'ятати захисника країни, що регулярно їздив на схід та творив особливі композиції для всіх українців.

Зазначимо, у своїх інтерв'ю Андрій Кузьменко неодноразово закликав українських діячів культури давати концерти, заробляти гроші і допомагати українській армії. Сам співак неодноразово бував на передовій, допомагав бійцям матеріально і навіть відвідував поранених військових у лікарні.

Загибель Андрія Кузьменка

Зранку 2 лютого 2015 року Кузьма потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Вона сталась поблизу села Лозоватка в Дніпропетровській області. Позашляховик, за кермом якого перебував Кузьма, та молоковоз зіткнулися. Від отриманих травм лідер гурту "Скрябін" загинув на місці аварії.

Прощання з легендарним виконавцем відбулося в Преображенській церкві, що у Львові. Андрія Кузьменка поховали на Брюховицькому кладовищі (біля Львова) у родинному склепі Кузьменків.

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Автор: Вікторія Гордієнко