Ольга Михайлівна зазначила, що багато хто хотів би "повернути" Кузьму.

Мама загиблого українського музиканта Кузьми Скрябіна відреагувала на його "повернення" в рамках концерту з нагоди 30-річчя Незалежності України. Вона зазначила, що багато хто хотів би, щоб він повернувся.

Про це Ольга Кузьменко написала у своєму Facebook.

Вона зазначила, що відчуває величезне почуття гордості.

"Коли на величезному екрані з'явився мій син, якого "повернули" завдяки новітнім технологіям і якого стадіон зустрів величезними оваціями - це було фантастичне відчуття! Ніби реально ожив Андрійко, посміхався та співав свої кораблі", – розповіла жінка.

Читайте такожСкрябіну виповнилося б 53: кліпи, які залишаться у серцях слухачів назавждиПри цьому вона вказала, що розуміє, що це лише голограма, але її серце неймовірно раділо.

"Думка матеріальна, вона перетворюється на дійсність, а тим більше, що така величезна кількість людей цього хотіла", – поділилася Ольга Михайлівна.

Також вона зазначила, що багато хто хотів би "повернути" Кузьму.

"Я дякую вам всім, дорогі мої українці, силою мільйонів думок, ви все ж запросили Кузьму на зустріч з вами в такий урочистий для всіх нас час", – підсумувала мама співака.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 серпня на НСК Олімпійський відбувся грандіозний концерт до 30-річчя з дня проголошення незалежності України, гостем якого став гурт "Скрябін".

За допомогою сучасних технологій організаторам вдалося "оживити" Андрія Кузьму, який загинув шість років тому в аварії.

Автор: Анастасія Горбачова