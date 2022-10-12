Українка кинула їй прапор під ноги, але співачка вирішила його не розгортати.

Українка Катерина Козачук побувала на концерті російської співачки Земфіри на Кіпрі. Дівчина розповіла, що кинула їй прапор прямо під ноги, але та мовчки віднесла його за лаштунки.

За словами Катерини, Земфіра сказала антивоєнну промову на концерті, тому вона була впевнена, що, якщо кине їй синьо-жовтий прапор, співачка розгорне його на сцені. Але цього не сталося.

"Під час її промови і пісні "Не стріляйте" я все таки зважилася і прорвалася крізь натовп зі своїм прапором, тому що вірила в її щирість. І коли я все таки дійшла, мені вдалося докинути його прямо їй під ноги... секунда, гасне світло, артистка з кам'яним обличчям піднімає мій прапор і, не розгортаючи, забирає його за лаштунки. Я і весь натовп починаємо кричати "Ні війні". Проходить хвилин 5 і вона повертається на сцену, щоб далі співати, як ні в чому не бувало, і збирати квіти з перших рядів... Завіса", – поділилася історією українка на своїй сторінці в Instagram. Відео дня

Також дівчина додала, що тепер Земфіри для неї не існує. Вона розчарована в її вчинку, тому видаляє її зі свого плейлиста. Вона висловила надію на те, що й інші українці вчинять так само.

Позиція Земфіри щодо війни в Україні

Раніше російська влада склала "чорний список" російських музикантів, концерти яких визнані небажаними. А все тому, що вони засудили війну в Україні.

Серед неугодних виявилися Андрій Макаревич ("Машина часу"), Борис Гребенщиков ("Акваріум"), Валерій Меладзе, популярні репери Face і Моргенштерн, а також Земфіра. Остання співачка підтримала Україну в декількох своїх кліпах, один з яких присвятила Маріуполю.

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