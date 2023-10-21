Вони заявили, що ніякого святотатства в цій роботі не закладено.

Вчора відбулася прем'єра нового кліпу Сергія Жадана та Христини Соловій на пісню "Серце". Ролик знімали в церкві і показали кадр, на якому цілуються дві дівчини. У зв'язку з цим почалися палкі дискусії.

Церква вже заявила, що кліп необхідно видалити з мережі, оскільки він "пропагує антихристиянські цінності".

Не промовчали в даній ситуації і самі артисти. Як виявилося, вони передбачали скандал. У програмі "20:23" вони розповіли, що церква – це метафора. Ніякого святотатства в роботі не закладалося.

"Кліп знімався в церкві. Але в цьому не було нічого ні антиклерикального, ні провокативного. Церква там як певна метафора. Метафора певного суспільного опінія. І взагалі громадської думки", - сказав Жадан.

Соловій і зовсім зняла з себе відповідальність за цей кліп. Вона заявила, що це була ідея Жадана.

"Тому що рано чи пізно я повернуся до Львова, на святу Галичину і не хочу бути спаленою на публічному багатті... Церква – це метафора і ніякого святотатства в цій роботі не закладено", - додала Соловій.

Нагадаємо, раніше Христина Соловій похвалилася стрункими ніжками у легкій сукні.

Вас також можуть зацікавити новини: