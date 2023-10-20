У мережі тривають суперечеки.

У Львові виник скандал через кліп гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій, який знімали у Церкві святого Андрія Первозваного.

Кліп на пісню "Серце" сьгодні опублікували на YouTube. За сюжетом, співачка зустрічається з Сергієм Жаданом у церкві. Також у кліпі можна побачити кадри інших пар, зокрема - одностатевих. "Композиція "Серце" - маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість", - йдеться у описі кліпу.

Церква вже заявила, що кліп необхідно видалити з мережі, оскільки він "пропагує антихристиянські цінності". У церкві кажуть, що раніше їх ознайомили з іншим сценарієм роботи.

"Хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу "Серце", за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані", - йдеться у заяві на Facebook.

Скандали навколо Жадана та Соловій

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація, що український письменник розлучається зі своєю дружиною. Вже згодом почали ширитися чутки про стосунки між Жаданом та Христиною Соловій. У мережі пригадували кліп Соловій на пісню "Юність", в якому була сцена поцілунку з письменником.

В одному з інтерв'ю співачка сказала, що "ніколи не говорила про своє особисте життя і не збирається" цього робити.

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