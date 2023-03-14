Український поет і музикант виступає в різних країнах світу, щоб зібрати гроші для України.

Український поет і музикант Сергій Жадан вирушив до США з благодійним туром. На Манхеттені він провів захід під назвою "Благодійні поетичні вечори", мета якого - зібрати кошти на підтримку української армії.

У своєму блозі Жадан розповів, що на зустріч з ним прийшли сотні глядачів, для яких він читав вірші з нових збірок. Також він продав бойові прапори добровольчого формування "Хартія" з підписами бійців, дві своїх книги з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, диск "Жадан і Собаки", блоки поштових марок "російський військовий корабель..." з автографом поета.

Всього з цього виступу вдалося виручити понад 10 тисяч доларів - всі кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

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На цьому тур Сергія Жадана в США не закінчується. Раніше він шокував сумою, зібраною для Харкова на концерті у Франції.

Хто такий Сергій Жадан

Український поет і музикант Сергій Жадан родом з Харкова. До 24 лютого 2022 року він разом зі своїм музичним колективом регулярно відвідував прифронтові міста, а також допомагав армії.

Після початку повномасштабного вторгнення Жадан з колегами волонтерив у своєму місті, а коли з'явилася можливість давати концерти за кордоном - вирішив її не упускати.

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