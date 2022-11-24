Український рок-гурт "Жадан і Собаки" часто дає благодійні концерти, щоб зібрати кошти на відновлення та розвиток рідного міста.

Український поет і музикант родом з Харкова Сергій Жадан розповів про підсумки недавнього благодійного концерту у Франції. Музикант приголомшив сумою, яку вдалося зібрати для Харків'ян:

"Дорогі брати і сестри в Парижі, дякуємо вам за гостинність, любов і солд-аут. Щиро вибачаємося перед тими, хто не зміг потрапити в зал — ми чесно довго сварилися з організаторами, але ми тут гості".

Завдяки цьому артистам вдалося зібрати 1800 євро.

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Чим Сергій Жадан займається під час війни

Музикант, який народився і виріс в Харкові, практично не залишав рідне місто в перший час після вторгнення. Він волонтерив, допомагав військовослужбовцям і цивільним. Сьогодні разом зі своєю музичною групою він часто гастролює по світу, збираючи гроші на відновлення і розвиток своєї малої батьківщини.

Також Жадан нещодавно показав обвуглені руїни на місці його колишньої квартири в Харкові. Він сфотографувався на тлі зруйнованого і обгорілого будинку, де колись давно була його квартира.

Нагадаємо, Сергій Жадан показав сильне фото з Херсонського вокзалу.

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