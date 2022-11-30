У Хейлі Бібер виявили кісту в яєчнику.

Американська модель Хейлі Бібер поділилася з шанувальниками сумною новиною - лікарі виявили у неї кісту в яєчнику. Через цю проблему її постійно нудить, спостерігається здуття живота і спазми.

Хейлі показала фотографію, на якій можна побачити кругленький животик. Але це не через вагітність, як можна було б відразу подумати, а саме через проблеми зі здоров'ям.

"У мене кіста в яєчнику розміром з яблуко. У мене немає ендометріозу або синдрому полікістозних яєчників, але кілька разів у мене вже була кіста яєчника, і це ніколи не весело. Це боляче і змушує мене відчувати нудоту, здуття живота, спазми і надмірні емоції", – поділилася дружина Джастіна Бібера.

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Нагадаємо, 7 липня 2018 року стало відомо про заручини моделі Хейлі Болдуін (дівоче прізвище моделі, - УНІАН) і канадського співака Джастіна Бібера. 23 листопада 2018 року було підтверджено, що Хейлі та Джастін офіційно одружилися.

Пара перебувала у стосунках з грудня 2015 по січень 2016 року, після чого знову відновили стосунки в червні 2018 року. Болдуін змінила своє прізвище на Бібер у соціальних мережах.

Раніше УНІАН повідомляв, що у 28-річного Джастіна Бібера паралізувало половину обличчя.

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