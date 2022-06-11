Артист розповів, що у нього проблеми зі здоров'ям: він не може посміхатися і моргати одним оком.

У 28-річного співака Джастіна Бібера паралізувало половину обличчя.

Про це він сам розповів на своїй сторінці в Instagram.

Артист записав звернення до шанувальників, в якому розповів про свою недугу.

"Як бачите, це око не моргає, я не можу посміхатися цією стороною обличчя. Ця ніздря не рухається. Значить, на цій стороні мого обличчя повний параліч", - розповів про свій стан Бібер.

За словами артиста, у нього діагностували синдрому Рамсея Ханта. Це захворювання іноді називають оперізуючий герпес. Воно має варіабельні прояви, які можуть включати ураження нижніх рухових нейронів лицьового нерва, глухоту, запаморочення і біль.

Нагадаємо, раніше дружина артиста американська модель Хейлі Бібер розповіла, як перенесла інсульт, а також про своє відновлення після операції на серці.

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