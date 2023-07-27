Христина зізналася, що діти для неї - це велика радість.

Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник і його дружина Христина вже мають трьох дітей. У них з'явилися троє прекрасних синів, проте шанувальників дуже цікавить, чи планує парочка ще раз сходити в пологовий будинок за дівчинкою.

Христина розповіла, що вони з чоловіком дійсно планують поповнення в родині. За її словами, діти - це радість і щастя.

"Скоро..."- написала Решетник в інста-сторіз.

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Варто відзначити, що зіркове подружжя дуже люблять своїх малюків. Незважаючи на завантаженість на роботі і щільний графік, вони кожну вільну хвилину приділяють своїм синам. Лише нещодавно вони ненадовго відправили своїх хлопчиків до бабусі, а самі залишилися удвох у Києві.

Сімейство Решетників - приклад для наслідування. Через 13 років шлюбу вони змогли зберегти кохання і ніжність по відношенню одне до одного. Подружжя часто разом подорожують, насолоджуються разом проведеним часом і відкрито зізнаються одне одному в коханні.

Тож не дивно, що на світ з'явилися аж три плоди їхнього кохання - сини Іван, Дмитро та Олександр. А тепер вони хочуть ще й дівчинку.

Нагадаємо, раніше Христина Решетник показала "вагітні" фото в образі Барбі.

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