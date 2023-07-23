У кадрі Христина позувала у рожевому костюмі.

Дружина українського телеведучого Христина Решетник поділилася з шанувальниками архівними фотографіями, на яких позує у рожевому костюмі-двійці зі спідниці довжини міді та топу.

Знімки були зроблені ще у 2020 році, коли Христина була вагітна сином Олександром, проте зараз вони не менш актуальні через вихід фільму "Барбі".

Варто відзначити, що Христині дуже личить рожевий колір. Особливо стильний вигляд він має на ній у поєднанні з прикрасами – підвіскою, браслетами та масивними сережками з квітами.

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"Як вам така Барбі?" - поцікавилася у шанувальників Христина.

Як відреагували користувачі мережі

"Вагітна Барбі - це ж просто мрія всіх дівчаток. Так що ви виходить та сама Барбі, про яку всі мріяли"

"Шикарна Барбі"

"У мене відвалилася щелепа"

Зазначимо, Христина та Григорій Решетники одружилися у 2010 році. У шлюбі у них народилося троє дітей – сини Іван, Дмитро та Олександр. Пара неодноразово говорила, що вони щасливі разом.

Нагадаємо, раніше Григорій Решетник похвалився відпочинком у Римі і нарвався на хейт.

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