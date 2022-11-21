Христина Горняк поспілкувалася зі своєю підписницею в Instagram.

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука відповіла на питання своєї підписниці, що робити, якщо чоловік хоче піти з сім'ї і залишити її одну з майбутньою дитиною.

Дівчина поскаржилася, що зараз вона при надії, а її чоловік хоче розлучитися з нею. Вона запитала пораду у Горняк, як в такій ситуації не зійти з розуму.

Христина приміряла роль цієї жінки на себе і відповіла, що краще відпустити людину, яка вирішила жити без неї і їхньої дитини:

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"Блін. Перш за все я хочу вас подумки обійняти і попросити зберегти себе і своє продовження. Знаєте, я точно впевнена, що всі випробування, які нам даються - це наші уроки, але ми точно зможемо все пройти. Подумайте, попрацюйте разом, але якби я приміряла на себе, то не знаю, мені, напевно, було б краще відпустити цю людину, яка висловила бажання жити без мене і без нашого маленького янголятка. Спочатку буде дуже боляче - це факт... Проте... Я тут не радник, тільки висловлюю свої думки. Бережіть себе!"

Варто відзначити, що і сама Христина зараз переживає не найкращі часи. Навколо їхньої з Остапчуком пари давно ходять чутки. Шанувальники запідозрили, що пара в розлученні. Масла у вогонь підлив і їхній друг Слава Дьомін, який розповів, що вони не живуть разом.

Нещодавно і зовсім в ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що Остапчук і Горняк вже офіційно розлучилися. Однак самі вони поки ніяк не коментують свої стосунки.

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