Український шоумен Володимир Остапчук та нотаріус Христина Горняк розлучилися після двох років шлюбу. Що сталося між парою - достеменно невідомо, проте шанувальники вже неодноразово питали їх, чому вони не "з'являються" в соцмережах один одного та відпочивають окремо.
"Як розповіли нам джерела в оточенні пари, документи про розірвання шлюбу вони отримали декілька тижнів тому. Власне, розрив не є сюрпризом для підписників пари, адже нові серії інста-серіалу давно не виходять", - повідомляє Telegram-канал "Культурная прачечная".
Хоч Остапчук і Горняк мовчать про свої стосунки, нещодавно дівчина все ж відповіла на питання шанувальників. Вона заявила, що приховувати стосунки з чоловіком - це її право, а кому це не подобається, може відписатися від неї.
Володимир Остапчук і Христина Горняк: історія стосунків
Вони познайомилися задовго до початку стосунків. Перша зустріч відбулася на весіллі, де Остапчук був ведучим, а Горняк - гостею. Тоді ж шоумен ще перебував у шлюбі з Оленою Войченко, з якою до того ж виховував двох дітей.
Пізніше стало відомо, що Остапчук розлучився з дружиною, яка своєю чергою, мабуть, через образи забороняла шоумену бачитися з дітьми. Відомо, що майже одразу після розлучення він одружився з Христиною Горняк. Весілля вони зіграли у 2020 році.
Проте з початком війни в Україні їхні стосунки почали псуватися. Наближені до пари люди говорили про те, що вони вже разом не живуть. Ймовірно, через те, що Остапчук літав до Канади, щоб побачити своїх дітей.