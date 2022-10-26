Повідомляється, що пара отримала свідоцтво про розлучення ще декілька тижнів тому.

Український шоумен Володимир Остапчук та нотаріус Христина Горняк розлучилися після двох років шлюбу. Що сталося між парою - достеменно невідомо, проте шанувальники вже неодноразово питали їх, чому вони не "з'являються" в соцмережах один одного та відпочивають окремо.

"Як розповіли нам джерела в оточенні пари, документи про розірвання шлюбу вони отримали декілька тижнів тому. Власне, розрив не є сюрпризом для підписників пари, адже нові серії інста-серіалу давно не виходять", - повідомляє Telegram-канал "Культурная прачечная".

Хоч Остапчук і Горняк мовчать про свої стосунки, нещодавно дівчина все ж відповіла на питання шанувальників. Вона заявила, що приховувати стосунки з чоловіком - це її право, а кому це не подобається, може відписатися від неї.

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Володимир Остапчук і Христина Горняк: історія стосунків

Вони познайомилися задовго до початку стосунків. Перша зустріч відбулася на весіллі, де Остапчук був ведучим, а Горняк - гостею. Тоді ж шоумен ще перебував у шлюбі з Оленою Войченко, з якою до того ж виховував двох дітей.

Пізніше стало відомо, що Остапчук розлучився з дружиною, яка своєю чергою, мабуть, через образи забороняла шоумену бачитися з дітьми. Відомо, що майже одразу після розлучення він одружився з Христиною Горняк. Весілля вони зіграли у 2020 році.

Проте з початком війни в Україні їхні стосунки почали псуватися. Наближені до пари люди говорили про те, що вони вже разом не живуть. Ймовірно, через те, що Остапчук літав до Канади, щоб побачити своїх дітей.

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