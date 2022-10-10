Катерина Репяхова розповіла, що місяць не бачитиметься зі своїм чоловіком.

Дружина українського музиканта Віктора Павліка розповіла, що разом з сином їде на море, по дорозі до якого заїде до родичів. Тому з чоловіком вона не буде поки бачитися.

"Попереду місяць розлуки з татом. Будемо сумувати", - написала Катерина Репяхова на своїй сторінці в Instagram.

На цей пост відреагував і сам Павлік, лаконічно написавши: "Сумно".

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Нагадаємо, в червні 2022 року молодшому сину Віктора Павліка - Михайлу - виповнився один рік. Зіркові батьки влаштували малюкові свято в Івано-Франківську.

Пізніше Катерина Репяхова заінтригувала шанувальників ймовірною другою вагітністю. Спочатку вона поскаржилася на болі в грудях. Підписники припустили, що це може бути через вагітність. Катя не стала заперечувати це і припустила, що їй слід перевірити цю версію.

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