Вона пояснила своє рішення.

Дружина загиблого режисера монтажу Віктора Онисько - Ольга Бірзул - відмовилася брати орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким хотіли нагородити її чоловіка після загибелі наприкінці 2022 року.

У коментарі "Суспільне Культура" вона сказала, що кінематографісти, які добровільно встали на захист країни, не повинні бути в одному списку з тими, що залишилися в тилу.

Бірзул вважає, що цей орден - це неповага до загиблих. Більш того, про нагородження вона дізналася з соціальних мереж, бо ніякої комунікації з нею з цього питання не було.

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Вона також зазначила, що "серед нагороджених немає дієвих професіоналів, які з початком повномасштабного вторгнення презентують Україну на міжнародних кінофестивалях. У списку нагороджених тільки лояльні до діяльності Держкіно".

Що відомо про Віктора Онисько

Онисько на початку війни вступив до лав ЗСУ як доброволець. Він отримав позивний "Тарантіно" через любов до кіномистецтва.

Відомо, що він був режисером таких фільмів як "Захар Беркут", "Віддана", "Незламна" та інших. Всі вони розповідають про жахи війни.

2 січня 2023 року стало відомо про те, що він загинув у боях за Україну. У нього залишилися дружина і маленька дочка.

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