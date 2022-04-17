Артист тепер захищатиме Україну на передовій.

Український артист Женя Галич вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати нашу країну від російських окупантів, які напали на нас 24 лютого 2022 року.

"Женя приєднався до лав ЗСУ. Женю, надавай там окупантам по зубах!"- підтримали музиканта його колеги з групи O. Torvald.

Також і сам Женя поділився цією новиною в своєму Instagram. Він оприлюднив знімок, на якому постав у військовій формі і зі зброєю в руках.

Варто відзначити, що батько Галича був військовим. Тому музикант не роздумуючи відправився захищати свою Батьківщину.

Нагадаємо, разом з Женею Галичем у ЗСУ зараз служать Макс Барських, Андрій Хливнюк, Коля Серга, Тарас Тополя, Yarmak та багато інших.

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