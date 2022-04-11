Якщо раніше українські зірки в руках тримали тільки мікрофон, то зараз їм доводиться освоювати автомат.

До 24 лютого 2022 року українці жили спокійно, ходили на концерти улюблених артистів, гуляли нічним містом і просто насолоджувалися життям. Але все змінилося в той момент, коли Росія агресивно вторглася на нашу територію і влаштувала повномасштабну війну.

І стало зовсім не важливо, ким ти був у довоєнному житті - актором, співаком, спортсменом. Багато знаменитих українських чоловіків негайно прийняли рішення вступити до лав ЗСУ, щоб захищати Україну від російських окупантів.

Макс Барських

Перші кілька тижнів війни в Україні Макс Барських активно вів інформаційну війну. Але коли він зрозумів, що до росіян не достукатися, він закликав українців до тотального ігнорування ворогів. Тоді ж він записався в ЗСУ. Зараз він проходить навчання і освоює зброю. Зовсім скоро Барських відправиться на передову захищати Україну.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з перших днів війни в Україні вступив у територіальну оборону. Він вже встиг отримати поранення. Осколок від ворожого снаряда влучив йому в обличчя. Кілька днів Хливнюк провів у лікарні, а після виписки повернувся до ЗСУ.

Коля Серга

Колю Сергу багато хто пам'ятає ще з часів "Фабрики зірок". Запальний і завжди життєрадісний хлопець підкорив серця багатьох дівчат. Пізніше він став одним з ведучих шоу "Орел і Решка", а зараз він разом зі своїми побратимами обороняє Одесу від російських окупантів.

Тарас Тополя

Музикант Тарас Тополя також перебуває в лавах територіальної оборони. В одному з інтерв'ю він розповів, як ледь не загинув на війні. За його словами, військові повинні були перебазуватися з однієї позиції на іншу, але затрималися на 30 хвилин. Саме ці півгодини врятували їм життя, бо протягом цих хвилин в нове місце їх базування була випущена ракета, яка рознесла б його вщент, якби не білборд на трасі, який зупинив її. Вона розірвалася, не долетівши 20 метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Yarmak

Виконавець Yarmak також вступив до лав Збройних сил України. Тепер він з автоматом захищає нашу країну, в яку вторглися російські загарбники за злочинним наказом президента РФ Володимира Путіна.

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