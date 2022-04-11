Макс Барських вступив у ЗСУ / колаж УНІАН

До 24 лютого 2022 року українці жили спокійно, ходили на концерти улюблених артистів, гуляли нічним містом і просто насолоджувалися життям. Але все змінилося в той момент, коли Росія агресивно вторглася на нашу територію і влаштувала повномасштабну війну.

І стало зовсім не важливо, ким ти був у довоєнному житті - актором, співаком, спортсменом. Багато знаменитих українських чоловіків негайно прийняли рішення вступити до лав ЗСУ, щоб захищати Україну від російських окупантів.

Макс Барських

Перші кілька тижнів війни в Україні Макс Барських активно вів інформаційну війну. Але коли він зрозумів, що до росіян не достукатися, він закликав українців до тотального ігнорування ворогів. Тоді ж він записався в ЗСУ. Зараз він проходить навчання і освоює зброю. Зовсім скоро Барських відправиться на передову захищати Україну.

Макс Барських / instagram.com/max_barskih

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з перших днів війни в Україні вступив у територіальну оборону. Він вже встиг отримати поранення. Осколок від ворожого снаряда влучив йому в обличчя. Кілька днів Хливнюк провів у лікарні, а після виписки повернувся до ЗСУ.

Андрій Хливнюк / instagram.com/andriihorolski

Коля Серга

Колю Сергу багато хто пам'ятає ще з часів "Фабрики зірок". Запальний і завжди життєрадісний хлопець підкорив серця багатьох дівчат. Пізніше він став одним з ведучих шоу "Орел і Решка", а зараз він разом зі своїми побратимами обороняє Одесу від російських окупантів.

Коля Серга / instagram.com/thekolya

Тарас Тополя

Музикант Тарас Тополя також перебуває в лавах територіальної оборони. В одному з інтерв'ю він розповів, як ледь не загинув на війні. За його словами, військові повинні були перебазуватися з однієї позиції на іншу, але затрималися на 30 хвилин. Саме ці півгодини врятували їм життя, бо протягом цих хвилин в нове місце їх базування була випущена ракета, яка рознесла б його вщент, якби не білборд на трасі, який зупинив її. Вона розірвалася, не долетівши 20 метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Тарас Тополя / instagram.com/tarastopolia

Yarmak

Виконавець Yarmak також вступив до лав Збройних сил України. Тепер він з автоматом захищає нашу країну, в яку вторглися російські загарбники за злочинним наказом президента РФ Володимира Путіна.

Ярмак / instagram.com/yarmak_music

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