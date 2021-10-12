Раніше співачка вперше за сім років дала інтерв'ю в Україні.

Опальна співачка Ані Лорак повідомила у своєму інста-блозі, що заплановані концерти у Воронежі, Краснодарі та Ростові-на-Дону скасовуються.

"Іноді життя вносить свої корективи, але ми все одно дивимося з посмішкою в майбутнє і йдемо тільки вперед", - написала Лорак.

Також вона додала, що обов'язково дасть концерти в цих російських містах, тільки трохи пізніше. Крім того, Лорак зазначила, що осінь - це ідеальний час для обмірковування планів.

"Моя улюблена пора року - осінь. Люблю багато гуляти і будувати плани", - підсумувала співачка.

Читайте також"Стрункий красунчик": Хіменес-Браво показав, який мав вигляд у 19 роківНагадаємо, раніше Ані Лорак вперше за сім років розповіла, чому вона виступає в РФ. Артистка намагалася виправдати свій вибір, проте вона ще сильніше себе "зарила" словами про те, що і далі гастролюватиме в Росії.

Хто така Ані Лорак

Ані Лорак - українська співачка, народна артистка України (2008). З 2014 року активно виступає в РФ. Володарка безлічі російських музичних премій.

Представляла Україну на конкурсі пісні Євробачення-2008 з піснею Shady Lady і посіла друге місце.

Володарка премій "Золотий грамофон", "Співачка року", "Золота шарманка", "Людина року", "Пісня року" та ін., а також п'яти "золотих" дисків ("Там де ти є...", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") і двох "платинових" ("Сонце" і "15").

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Автор: Діана Могилєвич