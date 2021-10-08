За словами співачки, їй було "тісно" у своїй країні, тому вона вирішила поїхати до Росії.

Опальна співачка Ані Лорак вперше за сім років розповіла, чому вона виступає у РФ. Артистка намагалася виправдати свій вибір, проте вона ще сильніше себе "зарила" словами про те, що й надалі буде гастролювати у Росії.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".

Нещодавно Лорак приїхала в Україну та дала концерти в Одесі. Не усі були ради бачити співачку у нашій країні - зірці закидають зрадництво та продажність, адже у 2014 році, у розпал російсько-українського конфлікту, вона виступала у РФ та вітала правоохоронців країни-агресора.

Проте своєї провини у цьому Лорак не бачить. Вона заявила, що вважає себе "пташкою", якій просто стало тісно в Україні. Тому співачка "полетіла" співати у РФ. За словами Лорак, їй нічого боятися, адже їй і так вистачає кохання від фанатів.

Хоча співачка каже, що вона нічого не боїться, після початку цькування з боку українців, вона усе ж припинила виступати на батьківщині. Лорак не співала в Україні майже сім років. Зараз вона каже, що вирішила відмовитися від українських концертів, бо побачила у цькуванні "політичну замову".

"Я зупинила давати концерти, тому що відчула: є замова політична і є замова від певних осіб", - заявила Лорак та підкреслила, що у неї не було часу на такі "ігри".

Читайте також"Росія - ворог": українці влаштували мітинг проти виступу Ірини Круг у Дніпрі (фото, відео)Співачка не називає імені "замовника", проте каже, що ним може бути заздрісна особа жіночої статі. Окрім цього, Лорак дуже образилася на впливових людей України, адже ніхто не став її захищати, коли почався хейт.

Опальній зірці було важко пережити цькування, вона навіть зверталася до психологів. Тепер Лорак з гордістю каже, що їй вдалося провести велику роботу над собою, а колись про неї можуть написати в історії. Адже вона - "перша людина, яка постраждала в таких непростих подіях".

Ані Лорак так і не змогла виправдати свої виступи в РФ, хоча й казала про те, що музика нібито не має кордонів. Окрім цього, співачка й надалі буде їздити з концертами по території країни-агресора. Відмовлятися від виступів у Росії Лорак не планує.

"Моя місія співати для людей, люди скрізь... Хіба лікар може обирати, кого лікувати? Я вам потрібна, а ви потрібні мені", - сказала співачка.

У мережі вже почали реагувати на заяву Лорак. Коментатори пишуть, що співачці не варто мріяти про любов українців, адже вона відкрито та без жодного сорому продовжує захищати свою опальну позицію.

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Автор: Поліна Кузенко