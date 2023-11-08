Список найсексуальніших чоловіків журнал People складає щороку.

Американський журнал People визначив найсексуальнішого чоловіка 2023 року. Ним став герой популярного серіалу "Анатомія Грей" та третьої частини "Щоденник Бріджит Джонс" Патрік Демпсі.

Список найсексуальніших чоловіків журнал People складає щороку, цього року очолити рейтинг пощастило 57-річному акторові.

"Я радий, що це відбувається зараз у моєму житті. Приємно мати визнання, і, безумовно, моє его потішене, але це дає мені можливість використовувати його для чогось позитивного", - розповів Депмсі.

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Актор жартома сприйняв інформацію про свою перемогу, сказавши, що його діти засміють батька через його новий статус.

Додамо, більше двох десятиліть Патрік Депмсі зачаровує глядачів американського медично-драматичного серіалу "Анатомія Грей" в ролі нейрохірурга-серцеїда Дерека Шепарда. Він почав зніматися в ньому з 2005 року.

Цікаві факти про Патріка Демпсі

Патрік Демпсі одружений вже більше 24 років. Разом із Джилліан Фінк вони мають трьох дітей: 21-річну Талулу та 16-річних близнюків Салівана та Дарбі.

У 2015 році пара вирішила розлучитися, проте в листопаді 2016-го чоловік і дружина все-таки помирилися.

Демпсі відомий також своїм захопленням автогонками. Він є срібним призером популярних перегонів 24 години Ле-Мана в класі LMGTE Am в 2015 році.

Додамо, що красунчик Бред Пітт закрутив роман із новою пасією - фітнес-тренеркою Інес де Рамон.

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