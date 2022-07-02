З початку війни пара не викладала спільні фото.

Український співак Павло Зібров розповів, де зараз перебуває бойфренд Аліни Гросу - російський актор Роман Полянський. З початку повномасштабної війни росіянин не опублікував жодного повідомлення на цю тему і обмежив коментарі. Водночас Гросу теж не показала жодного фото з бойфрендом.

Зібров в ефірі програми "Зоряний шлях" розсекретив, що ж відбувається в житті пари.

За його словами, зараз кохані перебувають на заході України. Батько Аліни запрошував Зіброва до Чернівців, де він і побачився зі співачкою та її бойфрендом. Зібров поділився, що Полянський має проукраїнську позицію.

"Він молодець! Він же росіянин. Я розумію, що йому внутрішньо складно перебувати на Західній Україні, але він патріот України. Дай Бог нам таких москалів побільше, як Алінин чоловік. Він морди б'є тим, хто хоч якесь криве слово скаже щось проти України. У них дружня хороша українська родина. Він теж наш хлоп", - розповів знаменитість.

Як раніше повідомляв УНІАН, шанувальники Гросу часто запитували під її публікаціями про стосунки з Полянським. Їх стурбувало його зникнення публічного життя співачки.

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