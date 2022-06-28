Шанувальники української співачки Аліни Гросу підозрюють, що вона розлучилася зі своїм коханим Романом Полянським. Відомий російський актор театру і кіно після повномасштабного вторгнення РФ на територію України не висловив свою позицію щодо війни, хоча до нього багато хто звертався.
Зараз фанати досить часто запитують під публікаціями Аліни в Instagram куди ж пропав Роман і чому перестав з'являтися поруч з Гросу.
Є припущення, що Полянський повернувся в Росію і зараз відсиджується там. Однак українська зірка ніяк не коментує своє особисте життя.
Зазначимо, пара офіційно оголосила про свої стосунки трохи менше року тому. Познайомилися Роман і Аліна на знімальному майданчику. Заради спільного майбутнього росіянин покинув сім'ю і переїхав з Москви до Києва, залишивши там свою дочку.
Нагадаємо, шоумен Коля Серга жорстко висміяв окупантів і тих, хто вірить пропаганді РФ.