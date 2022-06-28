Якщо раніше бойфренд співачки регулярно з'являвся в її профілі, то зараз про нього вже давно нічого не чути.

Шанувальники української співачки Аліни Гросу підозрюють, що вона розлучилася зі своїм коханим Романом Полянським. Відомий російський актор театру і кіно після повномасштабного вторгнення РФ на територію України не висловив свою позицію щодо війни, хоча до нього багато хто звертався.

Зараз фанати досить часто запитують під публікаціями Аліни в Instagram куди ж пропав Роман і чому перестав з'являтися поруч з Гросу.

Є припущення, що Полянський повернувся в Росію і зараз відсиджується там. Однак українська зірка ніяк не коментує своє особисте життя.

Зазначимо, пара офіційно оголосила про свої стосунки трохи менше року тому. Познайомилися Роман і Аліна на знімальному майданчику. Заради спільного майбутнього росіянин покинув сім'ю і переїхав з Москви до Києва, залишивши там свою дочку.

Нагадаємо, шоумен Коля Серга жорстко висміяв окупантів і тих, хто вірить пропаганді РФ.

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