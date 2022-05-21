Крім Фрімена в чорному списку опинився і президент США Джо Байден.

Президенту США Джо Байдену і його сину Хантеру, знаменитому актору Моргану Фрімену і творцеві Facebook Марку Цукербергу довічно заборонили в'їзд до Росії.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства закордонних справ РФ.

Там зазначається, що Фрімен потрапив під заборону на в'їзд в РФ після свого відеозвернення, датованого 2017 роком. У ньому актор від імені громадської організації "Комітет на підтримку розслідування Росії" звинуватив РФ у змові проти США і демократій по всьому світу.

Крім Фрімена в чорному списку на довічну заборону опинилися президент США Джо Байден і його син Хантер, творець Facebook Марк Цукерберг і ще 963 людини – в основному політики і журналісти.

У заяві МЗС РФ йдеться, що це "заходи у відповідь на антиросійські санкції, які постійно вводяться США".

Хто такий Морган Фрімен

Морган Фрімен - американський актор кіно і озвучування, режисер. Лауреат премії "Оскар", премії "Срібний ведмідь" і двох "Золотих глобусів".

У числі відомих акторських робіт Фрімена такі фільми, як "Шофер міс Дейзі", "Втеча з Шоушенка", "Сім", "Щасливе число Слевіна", "Крихітка на мільйон" і "Поки не зіграв в ящик".

Як повідомляв УНІАН, раніше РФ ввела заборону на в'їзд для низки українських співаків та інших діячів.

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