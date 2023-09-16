Актор зізнався, що хотів би забути про ролі у фільмах та серіалах країни-агресорки.

Актор Сергій Стрельніков, який зіграв головного героя у новому фільмі "Довбуш", чесно розповів, чи шкодує він про своє минуле. До повномасштабної війни РФ проти України він знімався у російському кіно.

Стрельніков пояснив, що нині він хоче забути про роботу у фільмах та серіалах, які знімала країна-агресорка. Актор вважає це покаранням для самого себе.

"За роботу, як роботу митця, мені напевно не соромно, це непогані акторські роботи. Мені просто хочеться викинути цей пласт своєї роботи, навіть непогано зробленої. Як для покарання себе самого, це мій внесок - забути про цю роботу, забути про те, що у мене це було, і не згадувати про це", - зізнався Стрельніков в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Актор не приховує, що засуджує путінський режим та його агресію. Він пише вірші, у яких критикує РФ та звертається до окупантів, які не розуміють, що в Україні на них чекає лише смерть.

Хто такий Сергій Стрельніков

Відомому актору 43 роки. Він народився в РФ, але його родина переїхала до України, коли Стрельніков був ще маленьким.

Свою кар'єру у кіно Стрельніков розпочав у 2000-х роках, з серіалу "День народження Буржуя". Після цього актору почали пропонувати чимало ролей, як головних, так і епізодичних. Він знімався в Україні та РФ.

Стрельнікова можна було побачити у серіалах "Бідна Настя", "Повернення Мухтара" та "Катерина". На початку повномасштабної війни РФ проти України актор підтримав нашу країну та засудив окупантів. У 2023 році Стрельніков зіграв головну роль в українському фільмі "Довбуш".

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