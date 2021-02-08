Емму Вотсон запідозрили у заручинах / фото REUTERS
ЗМІ заговорили про майбутнє весілля Емми Вотсон, яка відома роллю Герміони у фільмах про Гаррі Поттера.
The Sun повідомляє, що на руці артистки помітили обручку.
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Папараці зняли 30-річну Вотсон під час прогулянки з її хлопцем Лео Робінсоном, а на безіменному пальці руки у неї красувалася обручка.
Як повідомляється, під час прогулянки Вотсон була в білих штанях і футболці з написом Femme Liberté, що перекладається як "вільна жінка". Актриса пересувалася по Лос-Анджелесу на скутері.
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